Туск заявил, что обсудит с военным передачу новых истребителей Украине

Ранее польская сторона уже осуществила несколько передач истребителей МиГ-29 в пользу Украины. Накануне Туск заявил о готовности передать оставшиеся у Польши самолёты этой модели в обмен на украинские беспилотники. Однако в ходе встречи Зеленский поставил вопрос о возможности поставок авиационной техники другого типа вместо МиГов. Польский политик пояснил, что процесс передачи МиГ-29 идет давно, и эти самолёты находятся в ожидании отправки.