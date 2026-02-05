Туск заявил, что обсудит с военным передачу новых истребителей Украине

Ранее польская сторона уже осуществила несколько передач истребителей МиГ-29 в пользу Украины. Накануне Туск заявил о готовности передать оставшиеся у Польши самолёты этой модели в обмен на украинские беспилотники. Однако в ходе встречи Зеленский поставил вопрос о возможности поставок авиационной техники другого типа вместо МиГов. Польский политик пояснил, что процесс передачи МиГ-29 идет давно, и эти самолёты находятся в ожидании отправки.
Туск отказался дать немедленный ответ на новый запрос. Он заявил, что по возвращении в Польшу проведёт консультации с министром национальной обороны и военным руководством. Окончательное решение по данному вопросу он пообещал озвучить в понедельник.
Помимо советских МиГ-29, на вооружении ВВС Польши состоят американские истребители F-16, южнокорейские лёгкие FA-50, а также советские истребители-бомбардировщики Су-22, снятые с эксплуатации.
Россия последовательно критикует поставки вооружений Киеву, считая, что они препятствуют урегулированию конфликта. По мнению Москвы, такие действия напрямую втягивают страны НАТО в противостояние и являются крайне рискованными. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной военной целью. В Кремле также подчеркивали, что западная помощь вооружениями не способствует возобновлению переговорного процесса и может привести к негативным последствиям.
Ранее мы писали, что Туск прибыл в Киев с официальным визитом. Также сообщалось, что в Польше сформирована рабочая группа для расследования возможных случаев сексуальной эксплуатации польских несовершеннолетних, связанных с Эпштейном. По словам Туска, если первоначальный анализ подтвердит опасения, может быть начато полномасштабное следствие. Глава правительства подчеркнул, что дело вызывает огромный общественный интерес из-за так называемого «польского следа».
