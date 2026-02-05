Захарова назвала клеветой заявление МИД Италии об атаке на объекты ОИ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала бездоказательными заявления МИД Италии об атаке якобы связанных с Россией хакеров на объекты Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом она заявила ТАСС.
Ранее в итальянском ведомстве заявили, что связанные с Россией хакеры пытались атаковать объекты Олимпийских игр.
«Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой», — сообщила Захарова.
Напомним, что официальная церемония открытия Олимпийских игр-2026 состоится 6 февраля. Россию на зимних Играх представят 13 спортсменов.
Ранее KP.RU писал, что начало Олимпийских игр в Италии ознаменовалось неудачей. Первые соревнования Олимпиады-2026 прервали через пять минут после начала.