Трамп заявил о полной поддержке Орбана перед выборами в Венгрии

Трамп перечислил достижения Орбана, включая защиту страны, экономическое развитие, создание рабочих мест, укрепление торговли, противодействие нелегальной иммиграции и поддержание законности. По словам Трампа, именно при администрации Орбана отношения между Венгрией и США достигли рекордного уровня сотрудничества и конкретных успехов.
«Я с нетерпением жду продолжения тесной совместной работы с ним, чтобы обе наши страны могли и дальше продвигаться по этому замечательному пути к успеху и сотрудничеству. Я с гордостью поддержал Виктора на переизбрание в 2022 году и имею честь сделать это снова», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.
Ранее Life.ru писал об обострении отношений Будапешта с Киевом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился вызвать украинского посла. Поводом стали заявления из Киева, которые в Будапеште расценили как попытку вмешательства во внутренние дела и оказания давления на внутреннюю политику страны.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.