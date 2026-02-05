Ричмонд
Трамп заявил о полной поддержке Орбана перед выборами в Венгрии

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о полной поддержке венгерского премьера Виктора Орбана в преддверии апрельских выборов в Венгрии. Американский лидер высоко оценил деятельность Орбана, отметив его усердную борьбу за интересы Венгрии и её граждан.

Источник: Life.ru

Трамп перечислил достижения Орбана, включая защиту страны, экономическое развитие, создание рабочих мест, укрепление торговли, противодействие нелегальной иммиграции и поддержание законности. По словам Трампа, именно при администрации Орбана отношения между Венгрией и США достигли рекордного уровня сотрудничества и конкретных успехов.

«Я с нетерпением жду продолжения тесной совместной работы с ним, чтобы обе наши страны могли и дальше продвигаться по этому замечательному пути к успеху и сотрудничеству. Я с гордостью поддержал Виктора на переизбрание в 2022 году и имею честь сделать это снова», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Ранее Life.ru писал об обострении отношений Будапешта с Киевом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился вызвать украинского посла. Поводом стали заявления из Киева, которые в Будапеште расценили как попытку вмешательства во внутренние дела и оказания давления на внутреннюю политику страны.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

