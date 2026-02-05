Зеленский анонсировал сенсацию: переговоры с Россией переносятся в США

Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, скорее всего, состоится на американской территории. В своем вечернем видеообращении, опубликованном в официальном канале, глава государства сообщил, что получил предварительный доклад от переговорной группы, которая провела два дня интенсивных консультаций в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, украинская делегация возвращается в Киев для детального отчета, так как многие аспекты диалога носят конфиденциальный характер и не могут обсуждаться по телефону.