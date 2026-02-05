Зеленский анонсировал сенсацию: переговоры с Россией переносятся в США

Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, скорее всего, состоится на американской территории. В своем вечернем видеообращении, опубликованном в официальном канале, глава государства сообщил, что получил предварительный доклад от переговорной группы, которая провела два дня интенсивных консультаций в Объединенных Арабских Эмиратах. По его словам, украинская делегация возвращается в Киев для детального отчета, так как многие аспекты диалога носят конфиденциальный характер и не могут обсуждаться по телефону.
Зеленский подчеркнул, что процесс поиска мирного решения продолжается, и локация для будущих встреч уже практически определена. Комментируя итоги работы дипломатов в Абу-Даби, он отметил: «Жду команду в Киеве для полноценного доклада, многие аспекты невозможно обсудить по телефону. И из того, что можно уже сказать: в ближайшее время планируются следующие встречи. Вероятно, в Америке».
Украинский лидер также заявил, что Киев открыт к любым дипломатическим конфигурациям, предложенным партнерами, если они гарантируют реальное прекращение боевых действий, а не временную передышку. Он акцентировал внимание на том, что итоговый документ должен исключать любые «бонусы» для российской стороны:
«Мы готовы ко всем рабочим форматам, которые могут реально приблизить мир и сделать его надежным, долговременным. И таким, что лишает Россию аппетита воевать дальше».
Заявление прозвучало по итогам второго раунда закрытых переговоров в Абу-Даби, проходившего 4−5 февраля 2026 года. Ранее секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил о достижении договоренности по обмену пленными и начале обсуждения технических механизмов прекращения огня. Сам Дональд Трамп, комментируя ход дискуссий, заявил в Вашингтоне, что стороны «очень близки» к завершению конфликта.
Перенос площадки в США может свидетельствовать о желании Вашингтона перевести процесс на финальную стадию под личным контролем Белого дома.