«Процветать»: США подписали двустороннее соглашение с южноамериканской страной

США подписали двустороннее торговое и инвестиционное соглашение с Аргентиной, заявил руководитель аргентинского МИД Пабло Кирно.

Кирно не раскрыл подробнобности соглашения, но заявил, что оно поможет Аргентине «процветать».

4 февраля, как утверждали СМИ, аргентинский федеральный судья Себастьян Рамос подписал официальный запрос об экстрадиции Николаса Мадуро из США.

Читайте материал «Кубинский президент рассказал, в каком случае согласится вести переговоры с США».

