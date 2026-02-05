«Процветать»: США подписали двустороннее соглашение с южноамериканской страной

США подписали двустороннее торговое и инвестиционное соглашение с Аргентиной, заявил руководитель аргентинского МИД Пабло Кирно.
Кирно не раскрыл подробнобности соглашения, но заявил, что оно поможет Аргентине «процветать».
4 февраля, как утверждали СМИ, аргентинский федеральный судья Себастьян Рамос подписал официальный запрос об экстрадиции Николаса Мадуро из США.
