Россия и Бразилия обсудят возможности по расширению авиасообщения

Мишустин прибыл в Бразилию для участия в восьмом заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Итогом встречи стало подписание документа, в котором определены ключевые векторы взаимодействия двух стран на ближайшую перспективу.
В тексте заявления отмечается обоюдная заинтересованность Москвы и Бразилиа в расширении партнёрства по линии воздушного сообщения. Для реализации этой цели стороны условились в скором времени организовать консультации между своими профильными авиационными ведомствами.
Ранее сообщалось, что Мишустина в столице Бразилии встретил почётный караул. Выступая на заседании, премьер-министр заявил, что отношения между странами развиваются в русле стратегического партнёрства. Он добавил, что визит организован по поручению президента РФ Владимира Путина.
