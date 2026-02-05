Ричмонд
Россия и Бразилия обсудят возможности по расширению авиасообщения

Россия и Бразилия договорились провести переговоры о развитии сотрудничества в сфере воздушного сообщения. Такая договорённость зафиксирована в совместном заявлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином.

Источник: Life.ru

Мишустин прибыл в Бразилию для участия в восьмом заседании двусторонней комиссии высокого уровня по сотрудничеству. Итогом встречи стало подписание документа, в котором определены ключевые векторы взаимодействия двух стран на ближайшую перспективу.

В тексте заявления отмечается обоюдная заинтересованность Москвы и Бразилиа в расширении партнёрства по линии воздушного сообщения. Для реализации этой цели стороны условились в скором времени организовать консультации между своими профильными авиационными ведомствами.

Ранее сообщалось, что Мишустина в столице Бразилии встретил почётный караул. Выступая на заседании, премьер-министр заявил, что отношения между странами развиваются в русле стратегического партнёрства. Он добавил, что визит организован по поручению президента РФ Владимира Путина.

