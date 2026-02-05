Лавров раскрыл, как Кучма просил помощи у Путина во время «оранжевой революции»

По словам министра, он присутствовал в кабинете, когда поступил звонок. Лавров отметил, что Кучма подробно описал ситуацию на площади Независимости в Киеве, где тысячи людей, выведенных западными странами, разбили палаточный городок и отказывались признавать официальные результаты выборов. При этом глава МИД добавил, что у протестующих, по информации Кучмы, имелось оружие.
В ответ на вопрос Кучмы о том, как ему поступить, Владимир Путин сослался на украинскую конституцию и утверждённые Верховной радой процедуры борьбы с подобными нарушениями закона. Министр констатировал, что результатом стала реализация незаконного третьего тура голосования, который полностью противоречил основному закону Украины.
«Тогда многие деятели в Европе, министры иностранных дел, публично заявляли, что украинцы должны выбрать: либо они с Россией, либо они с Европой. Это была их позиция. Никаких единых пространств от Атлантики до Тихого океана — ничего этого вообще не звучало. Только “либо-либо”. Мол, мы Европа, а там Россия, вы либо туда, либо к нам», — сказал Лавров.
Глава МИД также отметил, что в период первого государственного переворота 2004 года между президентами Путиным и Кучмой сохранялись хорошие и рабочие отношения.
Ранее Сергей Лавров заявил, что некоторые европейские лидеры тайно выходят на контакт с Россией и просят не разглашать факт этих переговоров. Представители Европы инициируют подобные неофициальные встречи, звоня лично или приезжая для закрытых бесед. Он подтвердил, что такие контакты действительно имеют место, отметив, что некоторые политики появляются в России и контактируют практически подпольным образом.
