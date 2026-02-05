Ричмонд
Трамп сказал, почему не считает нужным продлевать ДСНВ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что России и США нужно не продлевать ДСНВ, а выработать новое соглашение.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что России и США нужно не продлевать ДСНВ, а выработать новое соглашение.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений действует до 5 февраля 2026 года. ДСНВ был заключен в 2010 году и в последний раз продлевался в 2021 году.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя завершение срока действия ДСНВ, сказал, что у России, являющейся правопреемницей СССР, и США впервые с 1972 года не будет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы.

Читайте материал «МИД: РФ исходит из того, что стороны по ДСНВ уже не связаны обязательствами».

