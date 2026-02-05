«Был сегодня на докладе генерал-майор Хмара — об операциях СБУ. Хорошие результаты, я согласовал новые боевые операции. Будем ослаблять врага», — сказал глава киевского режима.
Ранее Life.ru писал, что в России агента СБУ Павла Палехова приговорили к 18 годам колонии за шпионаж на военной базе Минобороны РФ. Он вступил в переписку с представителями украинской спецслужбы, а спустя время с помощью мобильного телефона и квадрокоптера осуществил видео- и аэрофотосъёмку территории воинской части.
