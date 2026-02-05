Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что согласовал новые спецоперации СБУ «для ослабления врага»

Владимир Зеленский согласовал проведение новых боевых операций Службы безопасности Украины. Об этом он сообщил в своём вечернем обращении.

Источник: Life.ru

«Был сегодня на докладе генерал-майор Хмара — об операциях СБУ. Хорошие результаты, я согласовал новые боевые операции. Будем ослаблять врага», — сказал глава киевского режима.

Ранее Life.ru писал, что в России агента СБУ Павла Палехова приговорили к 18 годам колонии за шпионаж на военной базе Минобороны РФ. Он вступил в переписку с представителями украинской спецслужбы, а спустя время с помощью мобильного телефона и квадрокоптера осуществил видео- и аэрофотосъёмку территории воинской части.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.