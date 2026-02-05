Трамп: России и США надо не продлевать ДСНВ, а выработать новое соглашение

«Нам следует поручить своим экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем, а не продлевать Новый ДСНВ — сделку, которая было плохо заключена Соединёнными Штатами и которая, кроме того, серьёзно нарушается», — отметил хозяин Белого дома.