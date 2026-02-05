Трамп: России и США надо не продлевать ДСНВ, а выработать новое соглашение

«Нам следует поручить своим экспертам работать над новым, улучшенным и модернизированным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем, а не продлевать Новый ДСНВ — сделку, которая было плохо заключена Соединёнными Штатами и которая, кроме того, серьёзно нарушается», — отметил хозяин Белого дома.
Напомним, Соединённые Штаты и Россия договорились о возобновлении диалога на высоком уровне между военными ведомствами. Эта договорённость была достигнута в ходе встреч представителей сторон в Абу-Даби. По итогам диалога между командующим Европейским командованием США Алексусом Гринкевичем и представителями Вооружённых сил Российской Федерации и Украины было заключено соглашение. Согласно официальному заявлению, данный канал связи призван гарантировать непрерывное взаимодействие с целью установления устойчивого мира.
