Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я остановил ядерную войну»: Трамп сделал шокирующее заявление о России и Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно его вмешательство предотвратило начало ядерной войны между Россией и Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно его вмешательство предотвратило начало ядерной войны между Россией и Украиной. В своем официальном аккаунте в соцсети Truth Social глава Белого дома подчеркнул, что сумел остановить глобальные катастрофы сразу в нескольких горячих точках планеты.

Трамп перечислил свои заслуги в области международной безопасности, утверждая, что без его действий мир уже погрузился бы в хаос.

«Я остановил ядерные войны, которые могли разразиться по всему миру: между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также между Россией и Украиной», — написал президент США.

Кроме этого предложил вместо подписания ДСНВ поручить ядерным экспертам разработать проект нового, улучшенного и модернизированного договора.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше