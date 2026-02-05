Трамп выступил за разработку нового договора вместо ДСНВ

Накануне в российском МИД заявили, что отсутствие ответа на идею президента Владимира Путина по ДСНВ воспринимают как данность, которую придется учитывать в дальнейшей политике в сфере стратегических вооружений. Пока стороны больше не связаны договором, Россия будет готова к решительным контрмерам при возникновении угроз своей безопасности. Вместе с тем Москва по-прежнему открыта к поиску путей стабилизации обстановки на основе равноправного диалога.