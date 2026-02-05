Трамп заявляет, что якобы предотвратил начало ядерных войн по всему миру

«Я предотвратил начало ядерных войн по всему миру — между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной», — написал президент США.
Ранее хозяин Белого дома сообщил, что урегулирование украинского конфликта находится на завершающей стадии. По его словам, стороны очень напряжённо работают над тем, чтобы положить конец конфликту. Об этом президент США заявил, выступая на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше