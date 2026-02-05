Трамп заявляет, что якобы предотвратил начало ядерных войн по всему миру

Ранее хозяин Белого дома сообщил, что урегулирование украинского конфликта находится на завершающей стадии. По его словам, стороны очень напряжённо работают над тем, чтобы положить конец конфликту. Об этом президент США заявил, выступая на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне.