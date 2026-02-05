Трамп: вместо ДСНВ нужно разработать новое улучшенное соглашение

Вместо того чтобы продлевать ДСНВ США разработают новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое прослужит долго в будущем, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Мы должны позволить нашим ядерным экспертам разработать новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое прослужит долго в будущем», — написал он в соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что ДСНВ является плохо заключенным Соединенными Штатами соглашением, которое якобы «сильно нарушается».
Ранее американский портал Axios сообщил, что делегации России и США на встрече в Абу-Даби рассматривали условия возможного продления на полгода действия ограничений, предусмотренных ДСНВ.
Отметим, срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. Это единственный документ, который ограничивает ядерные арсеналы России и США.