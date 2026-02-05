Ричмонд
Трамп: вместо ДСНВ нужно разработать новое улучшенное соглашение

Президент США заявил, что Договор о стратегических наступательных вооружениях якобы «грубо нарушается».

Источник: Аргументы и факты

Вместо того чтобы продлевать ДСНВ США разработают новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое прослужит долго в будущем, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы должны позволить нашим ядерным экспертам разработать новое, улучшенное и модернизированное соглашение, которое прослужит долго в будущем», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что ДСНВ является плохо заключенным Соединенными Штатами соглашением, которое якобы «сильно нарушается».

Ранее американский портал Axios сообщил, что делегации России и США на встрече в Абу-Даби рассматривали условия возможного продления на полгода действия ограничений, предусмотренных ДСНВ.

Отметим, срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. Это единственный документ, который ограничивает ядерные арсеналы России и США.

