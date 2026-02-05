Глава эстонского государства ранее поддержал идею о назначении специального представителя Евросоюза для диалога с Россией. Карис отметил, что Европа могла бы инициировать переговорный процесс, но упустила время, позволив это сделать другим. При этом он считает, что у ЕС сохраняется право голоса в вопросах урегулирования, так как союз оказывает поддержку Украине.
Премьер-министр Кристен Михал в ответ на это занял жёсткую позицию. Он заявил, что прямое общение с Москвой в текущих условиях является неуместным. По его мнению, в отношении России действенными могут быть исключительно меры давления.
Со своей стороны, российские власти неоднократно заявляли, что разрыв отношений был инициирован Западом, а вводимые санкции они считают незаконными и контрпродуктивными.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл в Москву с рабочим визитом в сопровождении генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Кассис подчеркнул, что их организация должна взаимодействовать со всеми сторонами конфликта. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, европейцы получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине. Руководство Евросоюза ввело политическую цензуру, не давая возможности узнать позицию России.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.