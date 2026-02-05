В Эстонии назрел раскол между премьером и президентом из-за контактов с РФ

Глава эстонского государства ранее поддержал идею о назначении специального представителя Евросоюза для диалога с Россией. Карис отметил, что Европа могла бы инициировать переговорный процесс, но упустила время, позволив это сделать другим. При этом он считает, что у ЕС сохраняется право голоса в вопросах урегулирования, так как союз оказывает поддержку Украине.