В Эстонии назрел раскол между премьером и президентом из-за контактов с РФ

В эстонском руководстве обозначились серьёзные разногласия по вопросу взаимодействия с Россией. Президент страны Алар Карис и премьер-министр Кристен Михал высказали противоположные точки зрения на возможность возобновления контактов с Москвой. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источник: Life.ru

Глава эстонского государства ранее поддержал идею о назначении специального представителя Евросоюза для диалога с Россией. Карис отметил, что Европа могла бы инициировать переговорный процесс, но упустила время, позволив это сделать другим. При этом он считает, что у ЕС сохраняется право голоса в вопросах урегулирования, так как союз оказывает поддержку Украине.

Премьер-министр Кристен Михал в ответ на это занял жёсткую позицию. Он заявил, что прямое общение с Москвой в текущих условиях является неуместным. По его мнению, в отношении России действенными могут быть исключительно меры давления.

Со своей стороны, российские власти неоднократно заявляли, что разрыв отношений был инициирован Западом, а вводимые санкции они считают незаконными и контрпродуктивными.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис прибыл в Москву с рабочим визитом в сопровождении генерального секретаря ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. Кассис подчеркнул, что их организация должна взаимодействовать со всеми сторонами конфликта. По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, европейцы получают одностороннюю информацию о конфликте на Украине. Руководство Евросоюза ввело политическую цензуру, не давая возможности узнать позицию России.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

