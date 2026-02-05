Трамп заявил, что США увеличивают военный потенциал «до невиданных уровней»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают увеличивать свой военный потенциал «до невиданных уровней».
Трамп в своем блоге сказал, что полностью восстановил вооруженные силы в свой первый президентский срок, а во второй «добавил космические силы и продолжает восстанавливать ВС в невиданных масштабах».
Американский лидер не привел подробностей.
