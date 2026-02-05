Решетников: потенциал торговли России и Бразилии далёк от исчерпания

Министр экономического развития заявил о высоком интересе бизнеса и назвал ключевые направления кооперации — от промышленности до АПКРоссийско-бразильский бизнес-форум, прошедший в Бразилии в рамках визита главы Минэкономразвития Максима Решетникова, вызвал высокий интерес со стороны компаний двух стран. По словам министра, торгово-экономический потенциал России и Бразилии, входящих в десятку крупнейших экономик мира, пока раскрыт не полностью. Ключевая задача — насытить двусторонние отношения прямыми бизнес-контактами и запустить новые кооперационные проекты. Российско-бразильский бизнес-форум был организован деловым советом «Россия—Бразилия» в связи с визитом в страну представителя российского правительства. Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, мероприятие готовилось в сжатые сроки, однако это не помешало ему собрать широкий круг участников. По словам министра, форум «вызвал очень большой интерес и со стороны российского бизнеса, и, главное, со стороны бразильского бизнеса». Он подчеркнул, что Москва исходит из того, что потенциал взаимной торговли до конца ещё не раскрыт. Решетников напомнил, что Россия и Бразилия входят в десятку крупнейших экономик мира: Россия занимает четвёртое место, Бразилия — седьмое. При этом бразильский рынок насчитывает около 215 млн человек, и, как отметил министр, «мы понимаем, что здесь нам точно есть что предложить».В этой связи ключевой задачей он назвал расширение и углубление прямых деловых контактов между компаниями двух стран. Именно поэтому проведение форума, по его словам, стало «очень важным шагом».Программа мероприятия включала три секции и три раунда обсуждений. Они охватили как общие вопросы экономического взаимодействия, так и более прикладные направления — промышленную кооперацию и взаимные поставки промышленной продукции. Отдельный блок был посвящён агропродовольственному сотрудничеству. В центре внимания находились поставки минеральных удобрений, перспективы кооперации в производстве сельскохозяйственной техники, а также взаимные поставки продовольствия.