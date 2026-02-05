Трамп заявил, что ХАМАС «больше не будет существовать», если не разоружится

«Теперь они должны разоружиться. Некоторые говорят, что они этого не сделают, но сделают. А если не сделают, их просто больше не будет. Но они согласились разоружиться», — сказал республиканец.
По словам хозяина Белого дома, представители движения ранее подтвердили готовность отказаться от вооружений в рамках достигнутых договорённостей. Трамп подчеркнул, что рассматривает эти обязательства как окончательные и подлежащие исполнению.
Американский лидер вновь решил напомнить, что лишь благодаря ему в октябре 2025 года было объявлено о завершении войны между Палестиной и Израилем.
Ранее в сектор Газа впервые за долгое время вернулись мирные жители, которые были вынуждены покинуть анклав из-за войны. Первая группа палестинцев въехала на территорию Газы из Египта после прохождения лечения в местных больницах. Колонну сопровождали автомобили Всемирной организации здравоохранения, которые обеспечивали медицинскую поддержку и безопасность возвращающихся.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.