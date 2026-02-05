Ричмонд
Трамп заявил, что ХАМАС «больше не будет существовать», если не разоружится

Если палестинское движение ХАМАС не разоружится, то перестанет существовать вовсе. С таким заявлением в ходе Национального молитвенного завтрака выступил американский президент Дональд Трамп, трансляция велась Белым домом в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Теперь они должны разоружиться. Некоторые говорят, что они этого не сделают, но сделают. А если не сделают, их просто больше не будет. Но они согласились разоружиться», — сказал республиканец.

По словам хозяина Белого дома, представители движения ранее подтвердили готовность отказаться от вооружений в рамках достигнутых договорённостей. Трамп подчеркнул, что рассматривает эти обязательства как окончательные и подлежащие исполнению.

Американский лидер вновь решил напомнить, что лишь благодаря ему в октябре 2025 года было объявлено о завершении войны между Палестиной и Израилем.

Ранее в сектор Газа впервые за долгое время вернулись мирные жители, которые были вынуждены покинуть анклав из-за войны. Первая группа палестинцев въехала на территорию Газы из Египта после прохождения лечения в местных больницах. Колонну сопровождали автомобили Всемирной организации здравоохранения, которые обеспечивали медицинскую поддержку и безопасность возвращающихся.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

