«Мчимся к эскалации»: Финляндию предупредили о фатальной ошибке

Политик также отметил, что правящие элиты потеряли связь с реальностью и не способны адекватно оценить риски своих решений. Он призвал одуматься, пока ситуация не стала необратимой. По его словам, «Финляндия идет по опасному пути, а нынешнее руководство даже не осознает своих безответственных действий».