Решение Хельсинки выделить очередной транш военной поддержки Украине является безответственным шагом, который ведет страну к неминуемой эскалации отношений с Москвой. Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X подверг жесткой критике действия президента Александра Стубба, заявив, что власти выбрали катастрофический курс, игнорируя выгоды нейтралитета.
Представитель оппозиционной силы уверен, что правительство намеренно жертвует безопасностью собственных граждан ради продолжения конфликта. В своей публикации он подчеркнул, что скорость разрушения отношений с соседом стала критической.
«Вскоре Стубб начнет выделять деньги вопреки интересам Финляндии, и этот шаг еще больше ухудшит отношения с Россией. Все руководство Финляндии продолжает на высокой скорости мчаться к эскалации конфликта с Россией», — написал Мема.
Политик также отметил, что правящие элиты потеряли связь с реальностью и не способны адекватно оценить риски своих решений. Он призвал одуматься, пока ситуация не стала необратимой. По его словам, «Финляндия идет по опасному пути, а нынешнее руководство даже не осознает своих безответственных действий».
Мема резумировал, что Финляндия больше выиграла бы от политики нейтралитета.