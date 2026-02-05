Ричмонд
Руководитель МИД Ирана отправился в Оман, где состоятся переговоры с США

Как заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, в Оман отправился руководитель ведомства Аббас Аракчи.

Как заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, в Оман отправился руководитель ведомства Аббас Аракчи. В Омане Иран и США планируют провести переговоры.

Багаи сказал, что переговоры будут проводиться по ядерной тематике.

Акции протеста в Иране проходили в декабре и январе. СМИ утверждали, что протестующие захватили два города. С 8 января акции стали еще масштабнее, а власти ограничили в стране Интернет. Сообщалось о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств. Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и заявил, что в противном случае США могут вмешаться. Впоследствии СМИ утверждали, что удары по Ирану рассматривались американским руководством, но были отвергнуты.

Позже Трамп заявил, что «огромная армада» приближается к Ирану, и предложил иранскому руководству сесть за стол переговоров.

Трамп рассказал о двух темах, которые он обсудил с Си Цзиньпином 4 февраля

