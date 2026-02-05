Мишустин назвал РФ одним из основных торговых партнеров Бразилии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на открытии российско-бразильского бизнес-форума подчеркнул, что Россия является одним из пяти ключевых импортных внешнеторговых партнеров Бразилии.
«Россия входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Бразилии по импорту», — сказал Мишустин.
В свою очередь, более 50% российского экспорта в Латинскую Америку направляется именно на бразильский рынок.
Он также добавил, что экономические вопросы заняли важное место в программе прошедшего заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.
Ранее Михаил Мишустин заявил на восьмом заседании двусторонней Комиссии высокого уровня по сотрудничеству, что российско-бразильские отношения развиваются в рамках стратегического партнерства.