Мишустин назвал РФ одним из основных торговых партнеров Бразилии

Россия входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Бразилии по импорту, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на открытии российско-бразильского бизнес-форума подчеркнул, что Россия является одним из пяти ключевых импортных внешнеторговых партнеров Бразилии.

«Россия входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Бразилии по импорту», — сказал Мишустин.

В свою очередь, более 50% российского экспорта в Латинскую Америку направляется именно на бразильский рынок.

Он также добавил, что экономические вопросы заняли важное место в программе прошедшего заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

Ранее Михаил Мишустин заявил на восьмом заседании двусторонней Комиссии высокого уровня по сотрудничеству, что российско-бразильские отношения развиваются в рамках стратегического партнерства.