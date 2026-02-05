Иран представил гиперзвуковую ракету Khorramshahr 4 с дальностью 2000 км

Иран продемонстрировал баллистическую ракету Khorramshahr 4, которая способна доставить 1,5-тонную боевую часть на расстояние 2000 километров, пишет местное информагентство Fars со ссылкой на источник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
Сообщается, что ракета может развивать скорость 8 Махов в атмосфере и имеет круговое вероятное отклонение около 30 метров.
Отмечается, что новую ракету Иран показал на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Также был представлен «подземный ракетный город» Ирана, где размещена Khorramshahr 4.
Отметим, Kheibar (также известная как Khorramshahr-4) — иранская баллистическая ракета средней дальности четвертого поколения семейства Khorramshahr. Впервые она была представлена 4 июня 2023 года в присутствии главы Минобороны Исламской Республики Мохаммада Резы Аштиани.
В июне 2025 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что Иран впервые использовал баллистическую ракету средней дальности Kheibar во время удара по Израилю.