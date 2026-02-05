«Давняя угроза»: МИД Финляндии призвал к объединению против России

Российская Федерация представляет собой «хроническую угрозу» для европейской безопасности, и странам Евросоюза необходимо объединить усилия для противодействия ей. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, которая прибыла с визитом в Хельсинки.