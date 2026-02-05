Российская Федерация представляет собой «хроническую угрозу» для европейской безопасности, и странам Евросоюза необходимо объединить усилия для противодействия ей. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен по итогам встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, которая прибыла с визитом в Хельсинки.
В сообщении, опубликованном в социальной сети X, финский министр отметила, что визит европейского топ-чиновника был посвящен выработке единой стратегии. Валтонен акцентировала внимание на том, что восприятие России как источника опасности требует консолидированной реакции всего континента.
«Мы обсудили, как Европа должна объединиться против давней угрозы, которую Россия представляет для нашей безопасности. Европа возьмет на себя больше ответственности за свою безопасность», — написала Валтонен.
Также дипломат подтвердила неизменность курса на поддержку украинской стороны. По её словам, Хельсинки и Брюссель не намерены сокращать помощь: «Евросоюз и Хельсинки будут оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется».
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ, которую блок называет «сдерживанием агрессии». В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что Москва никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.