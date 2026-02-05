МИД ОАЭ: переговоры по Украине продемонстрировали серьезность намерений сторон

«Проведение второго раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в Абу-Даби посылает позитивные сигналы, которые отражают серьезность сторон, вовлеченных в дипломатический процесс, и их стремление прекратить гуманитарные страдания людей», — говорится в заявлении министра.
Он добавил, что ОАЭ благодарны делегациям России и Украины за конструктивное участие в переговорах. Переговоры по Украине в Абу-Даби заложили основу для дальнейшего продвижения мирного процесса, отметил глава МИД ОАЭ.