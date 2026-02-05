Ричмонд
МИД ОАЭ: переговоры по Украине продемонстрировали серьезность намерений сторон

ДУБАЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Второй раунд переговоров делегаций России, США и Украины в Абу-Даби свидетельствует о серьезном настрое участников на дипломатическое решение украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Проведение второго раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в Абу-Даби посылает позитивные сигналы, которые отражают серьезность сторон, вовлеченных в дипломатический процесс, и их стремление прекратить гуманитарные страдания людей», — говорится в заявлении министра.

Он добавил, что ОАЭ благодарны делегациям России и Украины за конструктивное участие в переговорах. Переговоры по Украине в Абу-Даби заложили основу для дальнейшего продвижения мирного процесса, отметил глава МИД ОАЭ.

