МИД ОАЭ: переговоры по Украине продемонстрировали серьезность намерений сторон

«Проведение второго раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в Абу-Даби посылает позитивные сигналы, которые отражают серьезность сторон, вовлеченных в дипломатический процесс, и их стремление прекратить гуманитарные страдания людей», — говорится в заявлении министра.