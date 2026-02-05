Трамп: США готовы защитить свою военную базу на острове Диего-Гарсия

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит подрыва своего военного присутствия на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и готов обеспечить защиту базы военными средствами.
«Если соглашение об аренде когда-нибудь сорвется или кто-либо будет угрожать либо подвергать опасности операции США и наши силы на этой базе, я оставляю за собой право военным образом обеспечить безопасность и усилить американское присутствие на Диего-Гарсия», — написал республиканец в соцсети.
По его словам, база имеет большое значение для обеспечения национальной безопасности США благодаря своему стратегическому расположению в Индийском океане. Глава Белого дома отметил, что никогда не позволит, чтобы присутствие США на столь важном объекте было подорвано или поставлено под угрозу.
Как писал сайт KP.RU, ранее республиканец заявил, что Лондон намерен «без каких-либо оснований» передать Маврикию остров Диего-Гарсия, где размещена ключевая военная база США. Глава Белого дома назвал это проявлением слабости, которое уже заметили Москва и Пекин.