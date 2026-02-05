Эстония на три месяца закроет ночной переход на двух КПП на границе с РФ

Правительство Эстонии приняло решение на три месяца закрыть ночное движение на автомобильных пограничных пунктах «Лухамаа» и «Койдула», передает местная телерадиокомпания ERR.
«С 24 февраля мы на три месяца сократим время работы пограничных пунктов и будем закрывать их на ночь, чтобы иметь возможность внимательнее контролировать ситуацию на других участках границы», — заявил эстонский премьер Кристен Михал.
Он пояснил, что днем пункты пропуска будут работать в течение 12 часов.
Свое решение эстонские власти объяснили тем, что «Россия ведет себя на границе порой иррационально» и указали на некие «пограничные инциденты» со стороны РФ. Они заявили, что Таллину нужно высвободить ресурсы для более тщательной охраны госграницы.
Прим этом глава МИД Эстонии Игорь Таро назвал сокращение работы погранпунктов логичным шагом. По его словам, число переходов через границу по сравнению с 2018 годом сократилось примерно в пять раз. Министр не исключил, что активность пересечения границы уже не восстановится до прежнего уровня.
Ранее заместитель гендиректора департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что эстонские власти рассчитывают полностью завершить строительство ограждений и другой инфраструктуры на границе с Россией к концу 2027 года.