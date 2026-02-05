«Я предотвратил начало ядерных войн»: Трамп сделал громкое заявление о конфликте России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы только его вмешательство «предотвратило ядерную войну между Россией и Украиной».
По его словам, он смог остановить и другие глобальные катастрофы ряде других горячих точек на Земле.
«Я предотвратил начало ядерных войн по всему миру — между Пакистаном и Индией, Ираном и Израилем, а также Россией и Украиной», — написал глава Белого дома в соцсети.
Как писал сайт KP.RU, в январе хозяин Овального кабинета вспомнил о не доставшейся ему Нобелевской премии мира. Политик утверждал, что должен получить аж восемь наград. По его мнению, премии могли бы начислять за каждый разрешенный им конфликт, подчеркнув, что никто якобы не заслуживает Нобелевскую премию мира больше него.
Трамп назвал себя единственным таким человеком «в истории».