«Я предотвратил начало ядерных войн»: Трамп сделал громкое заявление о конфликте России и Украины

Как писал сайт KP.RU, в январе хозяин Овального кабинета вспомнил о не доставшейся ему Нобелевской премии мира. Политик утверждал, что должен получить аж восемь наград. По его мнению, премии могли бы начислять за каждый разрешенный им конфликт, подчеркнув, что никто якобы не заслуживает Нобелевскую премию мира больше него.