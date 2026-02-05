Ричмонд
Трамп уклонился от вопроса о возможном третьем сроке

Американский лидер Дональд Трамп не уточнил свои планы на 2029 год. Президент США не сумел ответить на вопрос журналиста в ходе интервью NBC News, пойдёт ли он на третий срок.

Источник: Life.ru

«Не знаю. Это было бы интересно. Но разве не было бы ужасно, если бы я согласился с вами, если бы дал вам ответ, который вы ищете? Это сделало бы жизнь намного менее захватывающей», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в продлении ДСНВ нет необходимости. По его словам, нужно работать над новым «улучшенным и модернизированным» договором, который сможет действовать в течение долгого времени. Кроме того, хозяин Белого дома утверждает, что помешал началу ряда ядерных войн, в частности между Россией и Украиной. Это также касается Израиля и Ирана, Пакистана и Индии.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

