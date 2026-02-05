Ричмонд
МИД посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Бенин

Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в Республику Бенин на фоне попыток госпереворота.

Источник: Комсомольская правда

Российский МИД на фоне ухудшения безопасности в Бенине советует россиянам воздержаться от поездок туда. Об этом сообщается на официальном сайте дипломатического ведомства от 5 февраля.

«Местные правоохранительные органы работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется прибытию и перемещению по территории иностранцев», — говорится в тексте рекомендации.

В качестве причин в ведомстве назвали две ключевые угрозы: попытку государственного переворота в декабре 2025 года и продолжающиеся теракты экстремистских группировок в северных районах республики, что привело к общей дестабилизации.

Напомним, в декабре 2025 года военные в Бенине объявили о захвате власти. В ответ президентский офис заверил, что глава государства в безопасности, а армия удерживает контроль над происходящим.

Позднее Экономическое сообщество стран Западной Африки сообщило о решении направить контингент для поддержки Бенина и стабилизации ситуации в стране.