МИД посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Бенин

Российский МИД на фоне ухудшения безопасности в Бенине советует россиянам воздержаться от поездок туда. Об этом сообщается на официальном сайте дипломатического ведомства от 5 февраля.
«Местные правоохранительные органы работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется прибытию и перемещению по территории иностранцев», — говорится в тексте рекомендации.
В качестве причин в ведомстве назвали две ключевые угрозы: попытку государственного переворота в декабре 2025 года и продолжающиеся теракты экстремистских группировок в северных районах республики, что привело к общей дестабилизации.
Напомним, в декабре 2025 года военные в Бенине объявили о захвате власти. В ответ президентский офис заверил, что глава государства в безопасности, а армия удерживает контроль над происходящим.
Позднее Экономическое сообщество стран Западной Африки сообщило о решении направить контингент для поддержки Бенина и стабилизации ситуации в стране.