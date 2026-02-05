Белый дом: США и Россия обсудят перспективы выработки договора на смену ДСНВ

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в продлении ДСНВ нет необходимости. По его словам, нужно работать над новым «улучшенным и модернизированным» договором, который сможет действовать в течение долгого времени. Кроме того, хозяин Белого дома утверждает, что помешал началу ряда ядерных войн, в частности между Россией и Украиной. Это также касается Израиля и Ирана, Пакистана и Индии.