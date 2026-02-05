Белый дом: США и Россия обсудят перспективы выработки договора на смену ДСНВ

«Президент (США Дональд Трамп. — Прим. Life.ru) хочет, чтобы наши эксперты по ядерному оружию работали над новым, усовершенствованным и модернизированным договором, который будет действовать в течение длительного времени. И именно это Соединённые Штаты будут продолжать обсуждать с Россией», — заявила Ливитт.
Пресс-секретарь не подтвердила сообщения СМИ о временной договорённости РФ и США соблюдать действующий ДСНВ до заключения нового соглашения.
«Мне об этом неизвестно», — отметила она.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в продлении ДСНВ нет необходимости. По его словам, нужно работать над новым «улучшенным и модернизированным» договором, который сможет действовать в течение долгого времени. Кроме того, хозяин Белого дома утверждает, что помешал началу ряда ядерных войн, в частности между Россией и Украиной. Это также касается Израиля и Ирана, Пакистана и Индии.
