США не подтвердили продолжение соблюдения ДСНВ с Россией во время переговоров

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергла сообщения в СМИ о том, что США и Россия достигли временной договоренности соблюдать ограничения Договора о стратегических наступательных вооружениях в ходе переговоров о новом соглашении.
«Мне об этом неизвестно», — ответила пресс-секретарь на соответствующий вопрос на брифинге.
Ливитт подчеркнула, что администрация США намерена продолжить диалог с Россией с целью разработки нового соглашения. По ее словам, президент Дональд Трамп рассчитывает на работу экспертов по ядерному оружию над новым и модернизированным договором, который будет иметь долгосрочную перспективу.
Ранее KP.RU писал, что Договор о стратегических наступательных вооружениях утратит силу в конце дня 5 февраля 2026 года. Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что в случае получения конструктивных предложений от США Россия готова продолжить переговоры.