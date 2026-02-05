Ричмонд
США не подтвердили продолжение соблюдения ДСНВ с Россией во время переговоров

Ливитт заявила, что США продолжат переговоры с Россией по ДСНВ.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергла сообщения в СМИ о том, что США и Россия достигли временной договоренности соблюдать ограничения Договора о стратегических наступательных вооружениях в ходе переговоров о новом соглашении.

«Мне об этом неизвестно», — ответила пресс-секретарь на соответствующий вопрос на брифинге.

Ливитт подчеркнула, что администрация США намерена продолжить диалог с Россией с целью разработки нового соглашения. По ее словам, президент Дональд Трамп рассчитывает на работу экспертов по ядерному оружию над новым и модернизированным договором, который будет иметь долгосрочную перспективу.

Ранее KP.RU писал, что Договор о стратегических наступательных вооружениях утратит силу в конце дня 5 февраля 2026 года. Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что в случае получения конструктивных предложений от США Россия готова продолжить переговоры.

