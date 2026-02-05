США не подтвердили продолжение соблюдения ДСНВ с Россией во время переговоров

Ливитт подчеркнула, что администрация США намерена продолжить диалог с Россией с целью разработки нового соглашения. По ее словам, президент Дональд Трамп рассчитывает на работу экспертов по ядерному оружию над новым и модернизированным договором, который будет иметь долгосрочную перспективу.