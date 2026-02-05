Ричмонд
Белый дом отказался подтвердить, что США продолжат придерживаться ДСНВ

Отвечая, договорились ли Россия и США о сохранении ограничений в рамках ДСНВ, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отказалась подтвердить данную информацию.

Левитт сказала, что ей «не известно» о подобной договоренности.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений действует до 5 февраля 2026 года. ДСНВ был заключен в 2010 году и в последний раз продлевался в 2021 году.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя завершение срока действия ДСНВ, сказал, что у России, являющейся правопреемницей СССР, и США впервые с 1972 года не будет договора, ограничивающего стратегические ядерные силы.

Читайте материал «Трамп сказал, почему не считает нужным продлевать ДСНВ».

