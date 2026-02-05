Time раскрыл истоки желания Трампа установить контроль над Гренландией

Интерес лидера США Дональда Трампа к Гренландии появился после разведывательного брифинга в ситуационной комнате Белого дома в начале 2018 года, пишет Time.
«По словам высокопоставленного чиновника Белого дома того времени и еще одного источника, Трампа больше всего волновала мысль о необходимости более масштабного и постоянного присутствия США в Гренландии из-за ее стратегического расположения в Северной Атлантике», — отмечается в материале.
Впоследствии Дональд Трамп встретился со своим знакомым Рональдом Лаудером. Как заявил экс-сотрудник Белого дома, Рональд Лаудер рассказал Дональду Трампу об экономических трудностях Дании и предположил, что США могли бы использовать это для покупки острова.
При этом, по данным издания, Дональда Трампа беспокоило ощущение, что США уже уступали власть над Гренландией. В 1950-х годах Соединенные Штаты построили на острове авиабазу Туле. Как отмечается, во времена холодной войны США фактически контролировали Гренландию в военном отношении. Влияние Дании было ограниченным и в основном номинальным. Однако после окончания холодной войны США сократили свое присутствие в Гренлнадии, а Дания восстановила политический контроль над базой, продолжая полагаться на американские гарантии безопасности.
«Когда Трамп узнал об этой истории, он подумал, что ситуация попахивает слабостью», — говорится в материале.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о вероятных сценариях будущего для Гренландии на фоне притязаний на остров со стороны США.