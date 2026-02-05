Time раскрыл истоки желания Трампа установить контроль над Гренландией

При этом, по данным издания, Дональда Трампа беспокоило ощущение, что США уже уступали власть над Гренландией. В 1950-х годах Соединенные Штаты построили на острове авиабазу Туле. Как отмечается, во времена холодной войны США фактически контролировали Гренландию в военном отношении. Влияние Дании было ограниченным и в основном номинальным. Однако после окончания холодной войны США сократили свое присутствие в Гренлнадии, а Дания восстановила политический контроль над базой, продолжая полагаться на американские гарантии безопасности.