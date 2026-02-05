Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Эстонии возник раскол между премьером и президентом из-за диалога с Россией

Карис и Михал не могут договориться о переговорах с Москвой.

Источник: Комсомольская правда

В Эстонии возникло разногласие между президентом и премьер-министром по вопросу возобновления контактов с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Президент Эстонии Алар Карис выразил поддержку инициативе назначения специального посланника от Евросоюза для диалога с Москвой. Он уточнил, что ЕС должен был стать инициатором переговорного процесса, но «немного опоздал». Роль ведущего игрока в этих переговорах взял на себя президент США Дональд Трамп.

В свою очередь, премьер-министр Кристен Михал не согласился с этой позицией. Он считает, что прямые переговоры с Россией якобы являются «неуместными». По его мнению, с Москвой возможен якобы только путь давления.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление властей Латвии и Эстонии о возобновлении переговоров ЕС с Россией. Дипломат отметила, что правительствам этих стран «надоело сидеть под столом».

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше