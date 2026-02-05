В Эстонии возник раскол между премьером и президентом из-за диалога с Россией

В Эстонии возникло разногласие между президентом и премьер-министром по вопросу возобновления контактов с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Президент Эстонии Алар Карис выразил поддержку инициативе назначения специального посланника от Евросоюза для диалога с Москвой. Он уточнил, что ЕС должен был стать инициатором переговорного процесса, но «немного опоздал». Роль ведущего игрока в этих переговорах взял на себя президент США Дональд Трамп.
В свою очередь, премьер-министр Кристен Михал не согласился с этой позицией. Он считает, что прямые переговоры с Россией якобы являются «неуместными». По его мнению, с Москвой возможен якобы только путь давления.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление властей Латвии и Эстонии о возобновлении переговоров ЕС с Россией. Дипломат отметила, что правительствам этих стран «надоело сидеть под столом».