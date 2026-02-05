Фицо заявил о беззащитности Словакии из-за помощи Украине

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 и систем противовоздушной обороны сделала Словакию беззащитной. Об этом он рассказал на опубликованном в соцсети видеообращении.
По словам Роберта Фицо, передача Киеву самолетов и средств ПВО поставила Словакию в «беспомощное положение в вопросе защиты своего воздушного пространства».
Премьер-министр добавил, что после действий предыдущего правительства страны безопасность неба над Словакией обеспечивают самолеты Венгрии, Чехии и Польши. Роберт Фицо назвал поставку техники Украине «ужасным злоупотреблением полномочиями».
Ранее сообщалось об оспаривании решения прокуратуры Братиславы со стороны Минобороны Словакии о прекращении расследования законности передачи МиГ-29 Киеву бывшими властями республики.