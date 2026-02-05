Ричмонд
Фицо заявил о беззащитности Словакии из-за помощи Украине

Роберт Фицо заявил, что передача Киеву истребителей и средств ПВО поставила Словакию в «беспомощное положение в вопросе защиты своего воздушного пространства».

Источник: Аргументы и факты

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 и систем противовоздушной обороны сделала Словакию беззащитной. Об этом он рассказал на опубликованном в соцсети видеообращении.

По словам Роберта Фицо, передача Киеву самолетов и средств ПВО поставила Словакию в «беспомощное положение в вопросе защиты своего воздушного пространства».

Премьер-министр добавил, что после действий предыдущего правительства страны безопасность неба над Словакией обеспечивают самолеты Венгрии, Чехии и Польши. Роберт Фицо назвал поставку техники Украине «ужасным злоупотреблением полномочиями».

Ранее сообщалось об оспаривании решения прокуратуры Братиславы со стороны Минобороны Словакии о прекращении расследования законности передачи МиГ-29 Киеву бывшими властями республики.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше