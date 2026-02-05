Глава МИД ОАЭ заявил о серьёзности намерений сторон на переговорах в Абу-Даби

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял о намерении России, Украины и Соединённых Штатов продолжить трёхсторонние консультации по украинскому кризису. По его словам, стороны договорились представить результаты переговоров в Абу-Даби своим правительствам. Он отмечал, что обсуждение касалось возможных механизмов прекращения огня и контроля за его соблюдением. Также Уиткофф указывал на значение возобновления контактов между военными США и России для поддержания стабильности.