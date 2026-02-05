Глава МИД ОАЭ заявил о серьёзности намерений сторон на переговорах в Абу-Даби

«Начало второго раунда трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и Соединёнными Штатами в Абу-Даби посылает позитивные сигналы, отражающие серьёзность намерений сторон, участвующих в дипломатическом процессе, и их приверженность прекращению гуманитарных страданий, вызванных четырёхлетним конфликтом», — говорится в сообщении.
В заявлении МИД ОАЭ отмечается, что консультации стали подтверждением готовности сторон продолжать дипломатическое взаимодействие. Эмиратская сторона подчеркнула значимость диалога и выразила поддержку усилиям по снижению напряжённости.
В ведомстве также указали, что ОАЭ продолжают предоставлять площадку для переговоров и содействовать контактам между участниками процесса. Абу-Даби рассматривает переговорный формат как инструмент для поиска практических решений.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял о намерении России, Украины и Соединённых Штатов продолжить трёхсторонние консультации по украинскому кризису. По его словам, стороны договорились представить результаты переговоров в Абу-Даби своим правительствам. Он отмечал, что обсуждение касалось возможных механизмов прекращения огня и контроля за его соблюдением. Также Уиткофф указывал на значение возобновления контактов между военными США и России для поддержания стабильности.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.