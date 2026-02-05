Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры с иранцами в Оман 6 февраля

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отправляются в Оман для встречи с представителями Ирана. Об этом на брифинге для прессы заявила официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт.

Источник: Life.ru

По её словам, визит дипломатической делегации запланирован на среду, 6 февраля. Ливитт отметила, что итоги предстоящих переговоров пока неясны, и глава государства будет ожидать детального отчёта по их результатам.

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Оман для переговоров с Ираном, которые запланированы на 6 февраля. Самолёт американского представителя Bombardier Global 7500 приземлился в Маскате. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о недопустимости военных решений против Ирана. Он отметил, что Москва рассчитывает на более конструктивный подход со стороны США и их союзников.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше