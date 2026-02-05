Уиткофф и Кушнер отправятся на переговоры с иранцами в Оман 6 февраля

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Оман для переговоров с Ираном, которые запланированы на 6 февраля. Самолёт американского представителя Bombardier Global 7500 приземлился в Маскате. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о недопустимости военных решений против Ирана. Он отметил, что Москва рассчитывает на более конструктивный подход со стороны США и их союзников.