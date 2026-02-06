Уиткофф указал на важное значение возобновления диалога военных РФ и США

Переговорщик напомнил, что контакты по этому каналу были приостановлены еще до начала конфликта.
«Соединенные Штаты и Россия также договорились установить диалог военных под руководством генерала Алексуса Гринкевича, командующего Европейским командованием США. Этот канал связи был приостановлен до начала конфликта и имеет решающее значение для достижения и поддержания мира», — заявил он.
Уиткофф в этот же день анонсировал продолжение консультаций США с РФ и Украиной в ближайшие дни. В ходе своего заявления он заявил о начале диалога между военными под руководством генерала Гринкевича. Помимо этого, Уиткофф отметил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская делегация, которая находилась в Абу-Даби, оперативно докладывала президенту РФ Владимиру Путину всю информацию.