Уиткофф указал на важное значение возобновления диалога военных РФ и США

Уиткофф в этот же день анонсировал продолжение консультаций США с РФ и Украиной в ближайшие дни. В ходе своего заявления он заявил о начале диалога между военными под руководством генерала Гринкевича. Помимо этого, Уиткофф отметил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби носили конструктивный характер и были сосредоточены на создании условий для прочного мира.