МИД ОАЭ после переговоров заявил о серьезных намерениях России и Украины

Второй раунд переговоров между делегациями России, США и Украины свидетельствует о серьезном намерении участников найти дипломатическое решение украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.
«Проведение второго раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в Абу-Даби посылает позитивные сигналы, которые отражают серьезность сторон, вовлеченных в дипломатический процесс», — отметил министр.
Аль Нахайян выразил благодарность России и Украине за конструктивный подход к обсуждению путей урегулирования конфликта. По его словам, два раунда переговоров заложили прочную основу для дальнейшего продвижения мирного процесса.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия по-прежнему открыта для мирного урегулирования. Тем не менее, Украина не проявляет готовности принять соответствующие решения. В связи с этим Россия продолжит реализовывать цели и задачи СВО.
Песков также подчеркнул, что переговоры остаются весьма чувствительными. Он добавил, что Россия и Украина уже нашли точки соприкосновения по ряду вопросов.