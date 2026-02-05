МИД ОАЭ после переговоров заявил о серьезных намерениях России и Украины

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия по-прежнему открыта для мирного урегулирования. Тем не менее, Украина не проявляет готовности принять соответствующие решения. В связи с этим Россия продолжит реализовывать цели и задачи СВО.