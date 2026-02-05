Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД ОАЭ после переговоров заявил о серьезных намерениях России и Украины

Глава МИД ОАЭ высоко оценили конструктивный подход России и Украины на переговорах.

Источник: Комсомольская правда

Второй раунд переговоров между делегациями России, США и Украины свидетельствует о серьезном намерении участников найти дипломатическое решение украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

«Проведение второго раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и Соединенными Штатами в Абу-Даби посылает позитивные сигналы, которые отражают серьезность сторон, вовлеченных в дипломатический процесс», — отметил министр.

Аль Нахайян выразил благодарность России и Украине за конструктивный подход к обсуждению путей урегулирования конфликта. По его словам, два раунда переговоров заложили прочную основу для дальнейшего продвижения мирного процесса.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия по-прежнему открыта для мирного урегулирования. Тем не менее, Украина не проявляет готовности принять соответствующие решения. В связи с этим Россия продолжит реализовывать цели и задачи СВО.

Песков также подчеркнул, что переговоры остаются весьма чувствительными. Он добавил, что Россия и Украина уже нашли точки соприкосновения по ряду вопросов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше