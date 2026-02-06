Самолет-разведчик ВМС США пролетел у Крыма

Американский самолет вылетел из Италии, сделал петлю над Румынией, а затем пролетел над Черным морем вдоль Крыма в сторону Сочи.
Самолет развернулся в 200 километрах от Сочи и вернулся назад на военную базу Сигонелла.
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon летал над Черным морем у Крыма и Сочи, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
