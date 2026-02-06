Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет-разведчик ВМС США пролетел у Крыма

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon летал над Черным морем у Крыма и Сочи, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.

Источник: © РИА Новости

Американский самолет вылетел из Италии, сделал петлю над Румынией, а затем пролетел над Черным морем вдоль Крыма в сторону Сочи.

Самолет развернулся в 200 километрах от Сочи и вернулся назад на военную базу Сигонелла.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше