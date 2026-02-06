Курская область, 6 февраля.
Позиции 78-й бригады ВСУ и 103-й бригады ТРО уничтожены российской авиацией у Курской области. Боевики располагались в районах Ястребиного и Искрисковщины. Российские войска продолжают наступать в Сумской области. Продвижения зафиксированы в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах.
За сутки украинские подразделения потеряли больше 120 человек. Кроме того, уничтожен один танк, миномёты, станция РЭБ, внедорожники и грузовики.
Запорожская область, 6 февраля.
Армия России продвигается на запад от Гуляйполя. Канал «Военная хроника» сообщает, что наши подразделения берут в клещи противника в Зализничном и готовятся к штурму Горького. На этом участке работают бойцы группировки «Восток».
— Окончательно блокирована автодорога Верхняя Терса — Зализничное, в то время как само Зализничное тоже пребывает в огневом кармане. Сейчас начинаются накаты на фортификации 260-й ОБрТрО ВСУ под селом Криничное, а также 5-й бригады ВСУ под Горьким, — говорится в публикации.
Донецкая Народная Республика, 6 февраля.
Военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщает, что ВС РФ ведут бои за Кучеров Яр. Это село находится восточнее Доброполья. Также продвигаются к Грузскому.
На севере ДНР продолжаются бои за Закотное, Резниковку, Ильичёвку, Никифоровку. На этом участке подразделения противника могут быть окружены у Бондарного и Приволья.
Видео © Telegram / mod_russia.
Возвращение 157 бойцов: ОАЭ и США помогли в обмене.
Россия и Украина провели первый в 2026 году обмен пленными. Каждая из сторон получила по 157 человек. Среди тех, кто вернётся на родину, три мирных жителя Курской области.
— При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США, — говорится в заявлении Министрества обороны Российской Федерации.
Согласно украинским источникам, среди тех, кого Киев вернул домой, — часть находившихся в плену с 2022 года. Во Львовскую область отправится и Назар Далецкий. В мае 2023 года его признали погибшим после экспертизы ДНК, однако он спокойно сидел в плену.
Переговоры в Абу-Даби: Трамп заявил о скором конце конфликта.
Представители России, США и Украины завершили переговоры в Абу-Даби. По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, в ближайшее время будет новая встреча. Одним из результатов этой встречи и стал обмен пленными.
— Я попросил команду снова встретиться и обсудить следующие обмены, пока по ним фидбэка нет. По характеру остальной части разговора: информация чувствительная, команда доложит мне детали по приезде, тогда я смогу коммуницировать. Шанс на диалог есть, раз назначена следующая встреча, — заявил Владимир Зеленский.
Президент США Дональд Трамп уверен, что вооружённый конфликт близок к завершению.
— Я усердно работаю, чтобы закончить эту войну. Мы очень близки к тому, чтобы завершить это. Это будет номер девять, — сказал Трамп.
Выборы на Украине отменены: Зеленский остаётся у власти.
Пока лидер США Дональд Трамп считает количество конфликтов, которые он остановил, на Украине дали ответ по выборам президента. С 2019 года руководство страны в руках Владимира Зеленского, хотя срок полномочий уже истёк. Депутат Верховный рады Елена Шуляк сообщила, что, пока идёт вооружённый конфликт, выборов не стоит ждать. По её словам, эта позиция согласована рабочей группой украинского парламента.
— Уже на первых двух заседаниях было чётко определено, что выборы во время войны невозможны. Более того, 27 января в ПАСЕ была принята резолюция, которая касалась избирательного процесса на Украине. Там отмечено, что согласно международным стандартам проведение выборов на Украине во время полномасштабного вторжения и действия военного положения невозможно, — рассказала Шуляк.
Таким образом, Владимир Зеленский останется у руля тонущей Украины до конца СВО, завершение которой ему невыгодно.