Новости СВО. ВС РФ создают котёл под Бондарным, громят ВСУ на Сумщине, 157 героев вернулись из плена, прогноз Трампа о сроках СВО, 6 февраля

— Уже на первых двух заседаниях было чётко определено, что выборы во время войны невозможны. Более того, 27 января в ПАСЕ была принята резолюция, которая касалась избирательного процесса на Украине. Там отмечено, что согласно международным стандартам проведение выборов на Украине во время полномасштабного вторжения и действия военного положения невозможно, — рассказала Шуляк.