Дмитриев заявил о подорванной репутации ВЭФ из-за скандала с Эпштейном

Ранее Министерство юстиции США обнародовало более 3,5 миллионов файлов, касающихся дела финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в организации сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Следствие установило, что в период с 2002 по 2005 год Эпштейн поддерживал интимные отношения с десятками девушек, не достигших совершеннолетия. Ему были предъявлены обвинения в преступном сговоре и торговле людьми.