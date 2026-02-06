Ричмонд
Дмитриев заявил о подорванной репутации ВЭФ из-за скандала с Эпштейном

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что репутация Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе серьёзно пострадала из-за скандала, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом он написал в соцсети Х.

«Репутация Давоса сильно запятнана. Все хорошие люди с ВЭФ должны вместо этого перейти на Петербургский международный экономический форум. ВЭФ может оставаться сосредоточенным на обсуждении наследия Эпштейна и уроков, извлечённых из его процесса построения связей», — говорится в сообщении.

Дмитриев прокомментировал начало расследования ВЭФ в отношении своего президента Бёрге Бренде в связи с его контактами с Эпштейном. Бренде ранее признал, что встречался с финансистом, но отрицал знание о его преступной деятельности.

Ранее Министерство юстиции США обнародовало более 3,5 миллионов файлов, касающихся дела финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в организации сети сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Следствие установило, что в период с 2002 по 2005 год Эпштейн поддерживал интимные отношения с десятками девушек, не достигших совершеннолетия. Ему были предъявлены обвинения в преступном сговоре и торговле людьми.

Ранее на Западе завирусились слова президента России Владимира Путина о «бале вампиров». В соцсетях активно распространяется видео с заявлением российского лидера о «прогнивших» западных элитах. Интерес к ролику усилился на фоне публикации новых материалов по делу Джеффри Эпштейна. Путин заявил, что западные элиты привыкли «набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами», и что «бал вампиров заканчивается».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

