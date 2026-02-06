Глава МИД Финляндии Валтонен заявила о якобы давней угрозе от России

В МИД Финляндии заговорили о якобы давней угрозе со стороны России. С таким заявлением выступила глава внешнеполитического ведомства страны Элина Валтонен. Пост опубликован в соцсети X.
В публикации Валтонен выразила приветствие в адрес главы Еврокомиссии Каи Каллас, которая недавно посетила Финляндию.
«Мы обсудили, как Европа должна объединиться против давней угрозы, которую Россия представляет для нашей безопасности», — говорится в сообщении.
Ранее KP.RU писал, что правительство Финляндии не пытается наладить отношения с Россией. Напротив, Хельсинки активно работают над их разрывом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в текущей ситуации восстановление связей с Финляндией невозможно.