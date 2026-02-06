Заявление Владимира Зеленского о возможной потере независимости Украины является политической ахинеей. Об этом заявил депутат Госдумы и член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
В интервью французскому телеканалу France 2 Зеленский ранее заявил, что в случае поражения в конфликте Украина якобы «потеряет независимость».
«Нынешняя Украина демонстрирует независимость разве что от здравого смысла, а также полную политическую и финансовую зависимость от Запада. Зеленский несет политическую ахинею», — сказал депутат.
Белик добавил, что невозможно потерять то, что уже давно передано на откуп западным кураторам. Он отметил, что виновниками утраты независимости Украины являются такие, как Зеленский.
Ранее KP.RU писал, что у России чистая совесть, поскольку она признавала независимость Украины. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва рассматривала ее как нейтральное и безъядерное государство. Он подчеркнул, что Украина стала независимой на основе Декларации о государственном суверенитете.