По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Запад предпочитает не замечать и не расследовать общеизвестные преступления, когда к ним причастны «мировые элиты».
Ознакомившись с дневником пострадавшей от скандального финансиста Джеффри Эпштейна, официальный представитель МИД была шокирована. Она также поставила под сомнение бездействие правосудия в отношении подобных преступлений.
«Британия, Польша, Литва и другие страны заявили сейчас, что начинают свои расследования по фактам продажи людей. Этот след должен был взять Вашингтон, когда только взялся за расследования преступлений Эпштейна!» — написала Захарова в Telegram-канале.
Захарова также подчеркнула, что подрывы Северных потоков на Западе также не расследуется, потому что там есть след «мировых элит».
Как сообщила Захарова ранее, файлы Эпштейна показали отношение западной элиты к детям.
В свою очередь вывезший файлы из США гражданин России Джон Дуган рассказал, что ФБР мешало расследованию дела Эпштейна.