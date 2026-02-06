Сийярто назвал диалог военных России и США «фантастической новостью»

Напомним, что 5 февраля состоялся обмен военнопленными по формуле 157 на 157. В рамках этой операции российская сторона приняла 157 своих военнослужащих, возвращенных из украинского плена, в то время как Украине были переданы 157 военнопленных из состава ВСУ. Кроме того, возвращены трое граждан РФ — жителей Курской области.