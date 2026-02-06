Сийярто назвал диалог военных России и США «фантастической новостью»

«И это фантастически хорошая новость, что Соединённые Штаты и Россия решили восстановить военный диалог на высоком уровне», — процитировало главу МИД агентство MTI.
В своём заявлении Сийярто отдельно отметил два важных события. Первым он назвал успешный обмен военнопленными между Москвой и Киевом, осуществлённый при посредничестве США, благодаря которому сотни человек смогли вернуться к семьям. Вторым стало решение России и Америки восстановить военный диалог на высоком уровне. Министр выразил уверенность, что такие контакты напрямую укрепляют международную безопасность, и горячо приветствовал эту инициативу.
«К сожалению, Брюссель и западные европейцы подрывают мирные усилия, но сегодня произошли две хорошие вещи. При американском посредничестве и помощи США было достигнуто российско-украинское соглашение об обмене военнопленными. Сотни людей могут вернуться домой к своим семьям и любимым. Это хорошая новость», — считает Сийярто.
Напомним, что 5 февраля состоялся обмен военнопленными по формуле 157 на 157. В рамках этой операции российская сторона приняла 157 своих военнослужащих, возвращенных из украинского плена, в то время как Украине были переданы 157 военнопленных из состава ВСУ. Кроме того, возвращены трое граждан РФ — жителей Курской области.
