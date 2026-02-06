МИД ОАЭ заявил о серьезности намерений сторон на переговорах РФ и Украины

В столице ОАЭ в среду и четверг прошёл второй этап консультаций по украинской тематике в рамках трёхстороннего формата с участием представителей России, США и Украины. Переговоры стали продолжением ранее начатых обсуждений и направлены на поиск путей урегулирования конфликта.