МИД ОАЭ заявил о серьезности намерений сторон на переговорах РФ и Украины

Начало второго раунда переговоров между делегациями России и Украины при посредничестве США в Абу-Даби рассматривается как свидетельство серьёзности намерений участников диалога. Соответствующую оценку дал глава МИД Объединённых Арабских Эмиратов Абдалла бен Зейд Аль Нахайян, отметив важность продолжения дипломатических контактов.
В столице ОАЭ в среду и четверг прошёл второй этап консультаций по украинской тематике в рамках трёхстороннего формата с участием представителей России, США и Украины. Переговоры стали продолжением ранее начатых обсуждений и направлены на поиск путей урегулирования конфликта.
В эмиратском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что возобновление переговорного процесса посылает позитивные сигналы и демонстрирует стремление сторон к дипломатическому решению. Также отмечается их готовность работать над снижением гуманитарных последствий затянувшегося противостояния и продвижением к прекращению страданий мирного населения.
Ранее специальный представитель президента США Стив Уиткофф охарактеризовал как конструктивные трехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса, состоявшиеся в Абу-Даби.