Как отметил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, скандал, связанный с американским финансистом Джеффри Эпштейном, нанес большой удар по репутации Всемирного экономического форума в Давосе.
«Репутация Давоса сильно запятнана. Все хорошие люди с ВЭФ должны вместо этого перейти на Петербургский международный экономический форум. ВЭФ может оставаться сосредоточенным на обсуждении наследия Эпштейна», — написал Дмитриев в X.
Так Дмитриев отреагировал новость о расследовании ВЭФ в отношении президента Берге Бренде. Оно призвано прояснить его связь с Эпштейном.
Напомним, ранее Бренде, фигурирующий в новых документах по делу, признал знакомство с финансистом, но отрицал осведомленность о его преступлениях.
При этом глава РФПИ ранее заявил, что СМИ глубинного государства распространяют фейки о связях Эпштейна с РФ. В свою очередь Дмитриев призвал проверить родство польского премьера Дональда Туска с Эпштейном.