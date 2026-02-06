Ричмонд
Дмитриев указал на потерю репутации Давоса после скандала с Эпштейном

Дмитриев рассказал, как скандал с Эпштейном повлиял на репутацию Давоса.

Источник: Комсомольская правда

Как отметил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, скандал, связанный с американским финансистом Джеффри Эпштейном, нанес большой удар по репутации Всемирного экономического форума в Давосе.

«Репутация Давоса сильно запятнана. Все хорошие люди с ВЭФ должны вместо этого перейти на Петербургский международный экономический форум. ВЭФ может оставаться сосредоточенным на обсуждении наследия Эпштейна», — написал Дмитриев в X.

Так Дмитриев отреагировал новость о расследовании ВЭФ в отношении президента Берге Бренде. Оно призвано прояснить его связь с Эпштейном.

Напомним, ранее Бренде, фигурирующий в новых документах по делу, признал знакомство с финансистом, но отрицал осведомленность о его преступлениях.

При этом глава РФПИ ранее заявил, что СМИ глубинного государства распространяют фейки о связях Эпштейна с РФ. В свою очередь Дмитриев призвал проверить родство польского премьера Дональда Туска с Эпштейном.

Узнать больше по теме
Давос: что это за город и почему о нем говорят во всем мире
Давос — горный курорт в Альпах, который известен не только лыжными трассами, но и крупными международными событиями. Именно здесь ежегодно проходит Всемирный экономический форум, из-за которого название города регулярно появляется в новостях. В этом материале — основные факты о Давосе.
Читать дальше