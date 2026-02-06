Зачем Украина сорвала первые переговоры по СВО в 2022-м?
24 февраля 2022 года. Владимир Путин объявляет о начале специальной военной операции для защиты жителей Донбасса от готовящейся агрессии киевского режима. Подразделения ВС РФ наступают в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях, а также республиках Донбасса.
Через четыре дня после начала спецоперации — 28 февраля 2022 года — проходят первые переговоры между Москвой и Киевом.
— Не спали всю ночь, ждали приезда украинской делегации. Но, к сожалению, очень сложная логистика — время приезда переносилось несколько раз, — первый комментарий руководителя переговорной группы России Владимира Мединского, сказанный перед встречей с украинской делегацией в Белоруссии.
И эта характеристика встречи в дальнейшем станет зеркалом отношения представителей Киева к делегатам нашей страны.
Переговоры в Белоруссии и Турции: требования России и позиция Киева.
28 февраля в Гомельской области началась первая встреча между Москвой и Киевом. Потом были ещё два раунда в марте.
Тогда российская делегация делала упор всего на две вещи: принадлежность ДНР, ЛНР и Крыма, а также сохранение Украины как нейтрального государства, которое не принадлежит ни к какому военному блоку. Киев же беспокоила только его территориальная целостность и гарантии безопасности.
По итогам переговоров в Белоруссии сторонам удалось договориться о гуманитарном взаимодействии.
Четвёртая встреча делегаций России и Украины прошла 29 марта 2022 года в Турции. И она имела определённый успех.
В Стамбуле стороны парафинировали (так на языке дипломатии называют процедуру предварительного удостоверения текста документа) проект соглашения по ситуации на Украине. Главное требование Москвы в тот момент было — нейтральный и внеблоковый статус государства, которое возглавляет Зеленский.
Но тут в дело вмешался уже экс-министр Великобритании Борис Джонсон. Именно он убедил всю киевскую шайку саботировать договорённости с Россией. Взамен европейский политик обещал всестороннюю поддержку Украины от стран Запада, военную помощь, кредиты и давление на Москву.
Киев поверил в своё светлое будущее, победу над Россией и с радостью саботировал все достигнутые договорённости. Дальше было интереснее, видимо, уверенность в своих силах была настолько большой, что в октябре 2022 года Зеленский ввёл в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о невозможности переговоров с Владимиром Путиным.
В августе 2023-го Верховная рада принимает постановление, согласно которому нельзя менять территории Украины на прекращение боевых действий.
Со стороны России в этот период звучит один простой нарратив — выступаем за мирное урегулирование конфликта.
Срыв зерновой сделки: почему Украина атаковала корабли ЧФ.
Начало специальной военной операции привело не только к скачку цен на энергоносители, но и к росту стоимости на зерновые.
И Россия, и Украина — крупные поставщики сельхозпродукции на мировом рынке. После февраля 2022 года обеим сторонам стало сложно экспортировать свои товары. России — из-за санкций, наложенных ЕС и США, а Украине — из-за заблокированных морских портов, через которые вывозилось до 90% зерновых.
Инициаторами Черноморской зерновой сделки стали страны Ближнего Востока и Северной Африки, которые настаивали на том, что перебои с поставками могут дестабилизировать ситуацию в регионе.
22 июля 2022 года сделка была заключена в Стамбуле между представителями Москвы и Киева. Участниками процесса также были Турция и ООН.
Договорённость была двусторонней: Москва гарантирует безопасный вывоз зерновых через украинские порты на Чёрном море, а взамен снимаются все санкции, ограничивающие экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.
Первое судно с украинским зерном из Одессы вышло 1 августа 2022 года, а сама инициатива работала год — до 17 июля 2023-го.
29 октября 2022 года Киев посчитал, что пора наглеть, и атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда. В ответ Россия приостановила участие в зерновой сделке. 2 ноября, после предоставления Украиной гарантий безопасности зернового коридора, участие было возобновлено.
Переговоры в Абу-Даби 2026: последний шанс для Украины на мир.
Почти четыре года прошло с последних прямых переговоров между Россией и Украиной. При посредничестве США и лично Дональда Трампа 23 и 24 января 2026 года в Абу-Даби, ОАЭ, состоялась двусторонняя встреча между делегациями Кремля и Киева, а также представителями Вашингтона.
Стороны обсуждали всё в закрытом режиме и заявлений для прессы не было. Однако об одном факте стало известно. На первом раунде переговоров Украина и Россия договорились об энергетическом перемирии, которое продлилось ровно одну неделю — с 25 января до 1 февраля.
Можно с уверенностью говорить, что об этом просили посыльные Зеленского. Ведь этой зимой Армия России провела масштабную кампанию по выведению из строя украинской энергетики.
Всю тяжесть ситуации для граждан сильной и независимой можно проверить по бесчисленным воплям в соцсетях и всяким ухищрениям, которыми пользуются люди. Например, наполнитель для котов теперь не для котов.
Особенно досталось Киеву. Столица Украины буквально превратилась в страшный сон ЖКХ: трубы замерзают и рвутся, батареи холодные и не подают признаков жизни, а электричество и вода в доме теперь роскошь.
С первого взгляда может показаться, что ракетные удары по энергосистеме подконтрольной Киеву территории лишь создают бытовые трудности и на обстановку на фронте никак не повлияют. Но, как минимум, это создаёт социальное напряжение в обществе.
Если смотреть глубже, то проблемы с энергетикой усложняют множество процессов. Да, критическая инфраструктура всегда имеет резервные источники снабжения, чаще всего генераторы. Но они работают на топливе, а значит — придётся регулярно пополнять запасы, чтобы эти самые генераторы работали. Этот список можно продолжать долго, но с уверенностью можно говорить, что выведение из строя энергостанций будет иметь кумулятивный эффект. Сегодня у жителя Хмельницкого выключили воду в квартире, а завтра дизельное топливо везут к генератору, который питает больницу, вместо того чтобы заправить танки.
Почему Киев продолжает отвергать мирные инициативы России?
Чуть больше деталей по первой встрече в Абу-Даби появилось в украинских СМИ. По их сообщениям, Москва и Киев обсуждали моменты связанные с контролем прекращения огня на линии соприкосновения.
При этом с российской стороны неоднократно делались заявления о своих требования к Зеленскому и его клике: вывод боевиков из Донбасса, внеблоковый статус Украины и остановка конфликта.
Второй раунд переговоров в Абу-Даби был запланирован на 1 февраля, но главный комик соседнего государства забил копытом. Встреча состоялась, но с небольшим переносом, — 4 и 5 февраля.
Как и в прошлый раз, переговоры прошли в закрытом формате, но теперь в прессе появились подробности о позиции нашего государства.
Так, Россия требует от Киева не только передачу под контроль всей территории Донбасса по административным границам ДНР и ЛНР, но и признать его частью нашего государства всеми сторонами, которые участвуют в мирной инициативе. То есть Донецкую и Луганскую народные республики признать российскими должны Украина и США.
По итогам переговоров заявление сделал представитель Вашингтона Стивен Уиткофф. Он назвал вторую встречу в Абу-Даби «подробной и продуктивной», а также сообщил, что Кремль и Киев договорились об обмене 314 военнопленными. При этом процесс не остановлен. Встречи между сторонами продолжатся в ближайшие недели.
Итоги переговоров Россия — Украина за 4 года: закономерность.
Подводя итог всем прямым встречам между представителями России и Украины с начала конфликта, можно увидеть одну закономерность: мы предлагаем условия, трезво оценивая свои возможности и противника, иногда даже делая «скидку», а Киев упорно верит в себя и не смотрит даже на пару секунд в будущее. Напомним, что изначально Кремль настаивал только на внеблоковом статусе Украины и признании статуса ДНР и ЛНР как независимых государств. Теперь перед Киевом стоит требование о признании регионов российскими, в том числе и Крыма с Севастополем.
Внемлют ли посыльные Зеленского нашим требованиям и согласятся ли на них, покажет только время. Которое, судя по обстановке на фронте, явно против киевского режима.