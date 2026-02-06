От Белоруссии до Абу-Даби: как Россия четыре года ведёт Киев к миру, а он выбирает войну

Если смотреть глубже, то проблемы с энергетикой усложняют множество процессов. Да, критическая инфраструктура всегда имеет резервные источники снабжения, чаще всего генераторы. Но они работают на топливе, а значит — придётся регулярно пополнять запасы, чтобы эти самые генераторы работали. Этот список можно продолжать долго, но с уверенностью можно говорить, что выведение из строя энергостанций будет иметь кумулятивный эффект. Сегодня у жителя Хмельницкого выключили воду в квартире, а завтра дизельное топливо везут к генератору, который питает больницу, вместо того чтобы заправить танки.