МИД ОАЭ: Переговоры по Украине в Абу-Даби выявили общий фундамент

«Два раунда переговоров, состоявшихся в Абу-Даби, привели к продуктивным и конструктивным дискуссиям, которые выявили точки соприкосновения, которые могут послужить основой для дальнейшего прогресса. ОАЭ по-прежнему привержены созданию благоприятных условий для диалога, который сокращает разногласия и продвигает мирные решения», — сказал он.
Он отметил, что ОАЭ, опираясь на свои устойчивые партнёрские связи и сбалансированные отношения со всеми сторонами, продолжают поддерживать инициативы, направленные на достижение всеобъемлющего политического урегулирования.
Ранее Абдалла бен Зейд Аль Нахайян заявил, что проведение второго раунда трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби свидетельствует о серьёзности намерений сторон, участвующих в переговорном процессе. В заявлении МИД отмечается, что консультации стали подтверждением готовности сторон продолжать дипломатическое взаимодействие. Эмиратская сторона подчеркнула значимость диалога и выразила поддержку усилиям по снижению напряжённости.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.