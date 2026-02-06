Ричмонд
МИД ОАЭ: Переговоры по Украине в Абу-Даби выявили общий фундамент

Трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине, состоявшиеся в Абу-Даби, выявили точки соприкосновения между сторонами. Об этом заявил глава МИД ОАЭ шейх Абдалла ибн Заид Аль Нахайян.

Источник: Life.ru

«Два раунда переговоров, состоявшихся в Абу-Даби, привели к продуктивным и конструктивным дискуссиям, которые выявили точки соприкосновения, которые могут послужить основой для дальнейшего прогресса. ОАЭ по-прежнему привержены созданию благоприятных условий для диалога, который сокращает разногласия и продвигает мирные решения», — сказал он.

Он отметил, что ОАЭ, опираясь на свои устойчивые партнёрские связи и сбалансированные отношения со всеми сторонами, продолжают поддерживать инициативы, направленные на достижение всеобъемлющего политического урегулирования.

Ранее Абдалла бен Зейд Аль Нахайян заявил, что проведение второго раунда трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби свидетельствует о серьёзности намерений сторон, участвующих в переговорном процессе. В заявлении МИД отмечается, что консультации стали подтверждением готовности сторон продолжать дипломатическое взаимодействие. Эмиратская сторона подчеркнула значимость диалога и выразила поддержку усилиям по снижению напряжённости.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

